Милосердов Максим Валериевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милосердова Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Милосердова Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милосердов Денис Максимович
Мать ребёнка: Милосердова Елена Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно