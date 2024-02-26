Балчугов Афанасий
Место рожденияд. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Дата рождения1931
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Балчугов Василий
Мать: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопалова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопалова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестопалова Галина
Смерть
1997