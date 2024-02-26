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Балчугов Афанасий

Место рождения

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.

Дата рождения

1931

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Балчугов Василий

Мать: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестопалова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Галина

Смерть
1997
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