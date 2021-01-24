Копачев Евдоким Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Копачев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1931
Мать ребёнка: Копачева Прасковья Львовна
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Никитина Нина Евдокимовна
Мать ребёнка: Копачева Прасковья Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942