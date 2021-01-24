Копачев Евдоким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачев Евдоким Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Копачев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1931

Сын: Копачев Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Копачева Прасковья Львовна

Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Никитина Нина Евдокимовна

Мать ребёнка: Копачева Прасковья Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копачева Прасковья Львовна

Смерть
?.06.1942
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