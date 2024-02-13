Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна

Место рождения

с.Носово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ворона Иван Петрович

Мать: Ворона Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переоридорога Александр Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиховченко Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лиховченко Гаврила Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лиховченко Гаврила Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно

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