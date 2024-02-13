Лиховченко (Ворона) Любовь Ивановна
Место рожденияс.Носово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ворона Иван Петрович
Мать: Ворона Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лиховченко Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лиховченко Гаврила Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно