Руденко Дмитрий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Дмитрий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Руденко Анастасия Шамиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руденко Анастасия Шамиловна

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