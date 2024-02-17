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Студицкий Пётр Васильевич
Студицкий Пётр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.1980
Пол
Мужской
Отец
Студицкий Василий Михайлович
1961 г.р.
Мать
Студицкая Ольга Игоревна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1980
Отец:
Студицкий Василий Михайлович
Мать:
Студицкая Ольга Игоревна
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