Студицкий Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтудицкий Пётр Васильевич

Студицкий Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1980

Отец: Студицкий Василий Михайлович

Мать: Студицкая Ольга Игоревна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close