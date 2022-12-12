Шефнер Алексей Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефнер Алексей Карлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.06.1832

Дата смерти

23.02.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1832
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1860
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1887 по 1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.02.1891
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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