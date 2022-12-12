Шефнер Алексей Карлович
Место рождения
Дата рождения07.06.1832
Дата смерти23.02.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832
Место жительства
С 1860
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1887 по 1891
Смерть
23.02.1891