Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТИ
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.?

Отец: не указан

Мать: Карачун Ольга Викторовна

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