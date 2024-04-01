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Андрианова Настасья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

24.04.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Михайлов Адриан

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
16.01.1866 ст.

Муж: Елизаров Кирилл

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
второй брак, свидетель Дмитрий Адрианов
Рождение ребёнка
04.02.1873 ст.

Дочь: Кириллова Евдокия

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.08.1876 ст.

Сын: Кириллов Александр

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.06.1879 ст.

Дочь: Кириллова Васса

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.03.1882 ст.

Дочь: Кириллова Мария

Отец ребёнка: Елизаров Кирилл

Ездуново, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
24.04.1890 ст.
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