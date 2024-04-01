Андрианова Настасья
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти24.04.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Михайлов Адриан
Бракосочетание
16.01.1866 ст.
Муж: Елизаров Кирилл
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
второй брак, свидетель Дмитрий Адрианов
Рождение ребёнка
04.02.1873 ст.
Дочь: Кириллова Евдокия
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл
Рождение ребёнка
20.08.1876 ст.
Сын: Кириллов Александр
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл
Рождение ребёнка
29.06.1879 ст.
Дочь: Кириллова Васса
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл
Рождение ребёнка
16.03.1882 ст.
Дочь: Кириллова Мария
Отец ребёнка: Елизаров Кирилл
Смерть
24.04.1890 ст.