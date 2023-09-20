Шмаков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шмакова) ?
Мать ребёнка: Шмакова (Горбунова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Николай
Мать ребёнка: Шмакова (Горбунова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шмакова) Нина
Мать ребёнка: Шмакова (Горбунова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно