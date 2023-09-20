Шмаков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шмакова) ?

Мать ребёнка: Шмакова (Горбунова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Николай

Мать ребёнка: Шмакова (Горбунова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шмакова) Нина

Мать ребёнка: Шмакова (Горбунова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова (Горбунова) Мария

Смерть
Неизвестно

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