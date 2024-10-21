Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924

Отец: Петрунькин Иван Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Иван Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатов Иван Данилович

Смерть
Неизвестно

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