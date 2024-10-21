Игнатова (Петрунькина) Агафья Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1924
Отец: Петрунькин Иван Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатов Иван Данилович
Смерть
Неизвестно