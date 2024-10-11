Абаимов Степан 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абаимов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Абаимов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Абаимов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Абаимов Пётр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1828
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

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