Абаимов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Абаимов Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ляховская (Абаимова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1828