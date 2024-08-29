Табаров Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1871
Жена: Табарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Табаров Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Табарова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Табарова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Табарова Анна Петровна
Смерть
До 1916