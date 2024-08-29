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Табаров Николай

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1871

Жена: Табарова Анна Петровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Табаров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Табарова Анна Петровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Табарова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Табарова Анна Петровна

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1916
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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