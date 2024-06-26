Данилова (Гузева) Анастасия (Надя) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Гузева) Анастасия (Надя) Ивановна

Место рождения

Безгиново

Дата рождения

13.08.1926

Дата смерти

26.06.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Данилов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Данилов Михаил Григорьевич

Мукачево, Закарпатська область
Ю́рий Миха́йлович Дани́лов (род. 1 августа 1950, Мукачево, Закарпатская область, УССР, СССР) — советский и российский юрист. Заслуженный юрист Российской Федерации. Заместитель Министра юстиции СССР... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Михаил Григорьевич

Мукачево, Закарпатська область
Смерть
26.06.2024

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