Данилова (Гузева) Анастасия (Надя) Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.08.1926
Дата смерти26.06.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1950
Отец ребёнка: Данилов Михаил Григорьевич
Ю́рий Миха́йлович Дани́лов (род. 1 августа 1950, Мукачево, Закарпатская область, УССР, СССР) — советский и российский юрист. Заслуженный юрист Российской Федерации. Заместитель Министра юстиции СССР... Показать все
Рождение ребёнка
31.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Михаил Григорьевич
Смерть
26.06.2024