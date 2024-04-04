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Орестов Иван

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

27.05.1875 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1875 ст.

Отец: Ильин Орест

Мать: Ерофеева Васса

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
29.05.1875 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Сергей Ерофеев
Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Жена: Иванова Евпраксия

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.

Дочь: Иванова Матрона

Мать ребёнка: Иванова Евпраксия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1911 ст.

Дочь: Иванова Феодосия

Мать ребёнка: Иванова Евпраксия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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