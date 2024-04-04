Орестов Иван
Место рождения
Дата рождения27.05.1875 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1875 ст.
Отец: Ильин Орест
Мать: Ерофеева Васса
Крещение
29.05.1875 ст.
Крестный Сергей Ерофеев
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Жена: Иванова Евпраксия
Рождение ребёнка
18.03.1900 ст.
Дочь: Иванова Матрона
Мать ребёнка: Иванова Евпраксия
Рождение ребёнка
25.05.1911 ст.
Дочь: Иванова Феодосия
Мать ребёнка: Иванова Евпраксия
Смерть
После 1909