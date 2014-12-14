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Тепикина Ярослава Сергеевна
Тепикина Ярослава Сергеевна
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
14.12.2014
Пол
Женский
Отец
Тепикин Сергей Михайлович
1986 г.р.
Мать
Тепикина (Буйтова) Светлана Константиновна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2014
Отец:
Тепикин Сергей Михайлович
Мать:
Тепикина Светлана Константиновна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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