Федорец Григорий Маркович 27.01.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорец Григорий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1923

Дата смерти

17.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорец (Уразка) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорец (Уразка) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
09.06.1956

Сын: Федорец Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Федорец (Уразка) Анна Яковлевна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
17.07.1970
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

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