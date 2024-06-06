Федорец Григорий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1923
Дата смерти17.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорец (Уразка) Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1956
Сын: Федорец Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Федорец (Уразка) Анна Яковлевна
Смерть
17.07.1970