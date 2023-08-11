Елхов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елхов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елхова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Елхова Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елхова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
14.02.2021

Сын: Елхов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Елхова Юлия Владимировна

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