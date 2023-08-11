Елхов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елхова Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Елхова Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елхова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
14.02.2021
Мать ребёнка: Елхова Юлия Владимировна