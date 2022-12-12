Соловьева Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Авдотья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Соловьев Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Анисья Моисеевна

Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич

Рождение ребёнка
06.09.1854

Сын: Соловьев Стефан Моисеевич

Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.

Сын: Соловьев Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Соловьев Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Моисей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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