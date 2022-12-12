Соловьева Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Соловьев Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Анисья Моисеевна
Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич
Рождение ребёнка
06.09.1854
Сын: Соловьев Стефан Моисеевич
Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1857 ст.
Сын: Соловьев Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич
Рождение ребёнка
1865 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Моисей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно