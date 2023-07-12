(Суворова) Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пушкарева Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно