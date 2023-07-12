(Суворова) Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суворова) Пелагея Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ермаков Анисим Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пушкарева Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович

Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Степан Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Федор Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Федор Харитонович

Смерть
Неизвестно
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