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(Наумкина) Домника Семёновна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.03.1885 ст.

Дата смерти

25.07.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.

Отец: Наумкин Семён Ильич

Мать: Наумкина Параскева Акимовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
01.03.1885 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин собственник Захар Акимов и солдатка Варвара Ильина
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.07.1887 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От кори
Похороны
27.07.1887 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище
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