(Наумкина) Домника Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1885 ст.
Дата смерти25.07.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.
Отец: Наумкин Семён Ильич
Крещение
01.03.1885 ст.
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин собственник Захар Акимов и солдатка Варвара Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1887 ст.
От кори
Похороны
27.07.1887 ст.
На приходском кладбище