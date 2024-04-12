Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Бракосочетание
14.01.1900 ст.
Жена: Ольга Тимофеевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1900 Лога Максим Иванович Вилина Ольга Тимофеевна по жениху (Ермаково) крестьянин Михаил Иванович по жениху (Вилина) крестьянин Иван Андреевич по невесте (Вилина) кре... Показать все
Смерть
Неизвестно