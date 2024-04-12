Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Иванович

Место рождения

Лог-Лупино, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лог-Лупино, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
14.01.1900 ст.

Жена: Ольга Тимофеевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1900 Лога Максим Иванович Вилина Ольга Тимофеевна по жениху (Ермаково) крестьянин Михаил Иванович по жениху (Вилина) крестьянин Иван Андреевич по невесте (Вилина) кре... Показать все
Смерть
Неизвестно
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