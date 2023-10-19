Лихарев Игнатий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лихарева Софья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720
Сын: Лихарев Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Лихарева Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
Между 1720 и 1730
Дочь: Звягина (Лихарев) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Лихарева Софья Матвеевна