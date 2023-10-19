Лихарев Игнатий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарев Игнатий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Между 1710 и 1720 г.р.
Между 1720 и 1730 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихарева Софья Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720

Сын: Лихарев Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Лихарева Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
Между 1720 и 1730

Дочь: Звягина (Лихарев) Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Лихарева Софья Матвеевна

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