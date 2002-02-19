Денисов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1937

Дата смерти

19.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937

Отец: Денисов Николай

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
31.01.1961

Дочь: Денисова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Стукалина Валентина Самуиловна

Рождение ребёнка
11.05.1968

Сын: Денисов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Стукалина Валентина Самуиловна

Смерть
19.02.2002

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