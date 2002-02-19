Денисов Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1937
Дата смерти19.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937
Отец: Денисов Николай
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
31.01.1961
Дочь: Денисова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Стукалина Валентина Самуиловна
Рождение ребёнка
11.05.1968
Сын: Денисов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Стукалина Валентина Самуиловна
Смерть
19.02.2002