Шемелин Павел Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемелин Павел Семёнович

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Место рождения

Алеур, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.12.1913

Дата смерти

13.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913

Отец: Шемелин Семён Григорьевич

Мать: Шемелина Ульяна Абрамовна

Алеур, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемелина Анна Георгиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
22.05.1950

Жена: Шемелина Анна Георгиевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
13.04.1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинград
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