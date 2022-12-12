Шемелин Павел Семёнович
Место рождения
Дата рождения15.12.1913
Дата смерти13.04.1987
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913
Рождение ребёнка
23.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемелина Анна Георгиевна
Бракосочетание
22.05.1950
Жена: Шемелина Анна Георгиевна
Смерть
13.04.1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинград