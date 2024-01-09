Козлов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Козлов Николай Иванович
Мать: Неизвестная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Таисия
Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
16.02.1909
Сын: Козлов Василий Александрович
Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1918
Сын: Козлов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1923
Сын: Козлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева