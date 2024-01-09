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Козлов Александр Николаевич

Место рождения

Серково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Козлов Николай Иванович

Мать: Неизвестная

Серково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) Таисия

Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Козлов Василий Александрович

Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева

Серково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Козлов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1923

Сын: Козлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Козлова Марья Алексеева

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