Суворов Михаил Игнатьевич
Место рожденияШурма
Дата рождения05.11.1888 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Суворова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Суворова (Глебова) Анна Клементьевна
Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.
Сын: Суворов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Суворова (Глебова) Анна Клементьевна
Смерть
1919
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область