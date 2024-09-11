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Суворов Михаил Игнатьевич

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Место рождения

Шурма

Дата рождения

05.11.1888 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888 ст.

Отец: Суворов Игнат Николаевич

Мать: Суворова (Рылова) Прасковья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Глебова) Анна Клементьевна

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Суворова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Суворова (Глебова) Анна Клементьевна

Рождение ребёнка
22.06.1917 ст.

Сын: Суворов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Суворова (Глебова) Анна Клементьевна

Смерть
1919
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область

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