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Рогозин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Рогозин Николай Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья

Смерть
1850
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область

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