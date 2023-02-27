Рогозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Рогозин Николай Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: (Рогозина) Ефросинья
Смерть
1850