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Гладун Станислав Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гладун Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Гладун Николай Станиславов

Мать ребёнка: не указана

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Гладун Авксентий Станиславов

Мать ребёнка: Гладун Дарья Михайлова

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гладун Яков Станиславов

Мать ребёнка: Гладун Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Гладун Семен Станиславов

Мать ребёнка: Гладун Дарья Михайлова

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
1887

Жена: Гладун Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гладун Марко Станиславов

Мать ребёнка: Гладун Евдокия Алексеева

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладун Дарья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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