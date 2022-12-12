Гладун Станислав Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Гладун Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гладун Николай Станиславов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1874
Сын: Гладун Авксентий Станиславов
Мать ребёнка: Гладун Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Гладун Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Гладун Дарья Михайлова
Бракосочетание
1887
Жена: Гладун Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Гладун Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладун Дарья Михайлова
Смерть
Неизвестно