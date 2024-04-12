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Андрей Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Иванов

Мать: Анна Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Лукерья Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Илья Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Хлебникова и (после 1829г.) Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Причина смерти: от преклонных лет | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ... Показать все
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