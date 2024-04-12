Андрей Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Иванов
Мать: Анна Алексеева
ф.607, оп.1, д.1590 (м.ф.) | Именная ведомость ц. Рождества Пресвяьые Богородицы с. Васильевское 1800,1802, 1804, ё805, 1809-1810гг.
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Лукерья Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Илья Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Хлебникова и (после 1829г.) Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от преклонных лет | Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ... Показать все