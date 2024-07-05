Харлип Юдася 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харлип Юдася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Харлип) Песя

Отец ребёнка: Харлип Елья

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Харлип) Асна

Отец ребёнка: Харлип Елья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Харлип) Эстра

Отец ребёнка: Харлип Елья

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Харлип) Гитля

Отец ребёнка: Харлип Елья

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Харлип) Сора

Отец ребёнка: Харлип Елья

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Харлип) Малка

Отец ребёнка: Харлип Елья

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Harlip) Ривка

Отец ребёнка: Харлип Елья

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