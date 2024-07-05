Харлип Юдася
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Харлип) Песя
Отец ребёнка: Харлип Елья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Харлип) Асна
Отец ребёнка: Харлип Елья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Харлип) Эстра
Отец ребёнка: Харлип Елья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Харлип) Гитля
Отец ребёнка: Харлип Елья
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Харлип) Сора
Отец ребёнка: Харлип Елья
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Харлип) Малка
Отец ребёнка: Харлип Елья
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Harlip) Ривка
Отец ребёнка: Харлип Елья