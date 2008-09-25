Чернова (Степанова) Людмила Инокентьевна
Место рожденияМНР Улан Батор
Дата рождения31.08.1937
Дата смерти25.09.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1937
Отец: Степанов Инокентий Гаврилович
МНР Улан Батор
Рождение ребёнка
17.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Павел Георгиевич
Улан-Батор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Павел Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Улан-Батор
Смерть
25.09.2008
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище