Чернова (Степанова) Людмила Инокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Степанова) Людмила Инокентьевна

Место рождения

МНР Улан Батор

Дата рождения

31.08.1937

Дата смерти

25.09.2008

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1937

Отец: Степанов Инокентий Гаврилович

Мать: не указана

МНР Улан Батор
Рождение ребёнка
17.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Павел Георгиевич

Улан-Батор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Павел Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Павел Георгиевич

Улан-Батор
Смерть
25.09.2008
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище
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