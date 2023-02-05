Дарья Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Ефремова

Дарья Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Лысцовский Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор

Лысцево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор

Лысцево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.