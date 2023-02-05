Дарья Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Лысцовский Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор
Смерть
Неизвестно