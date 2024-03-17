Мясоедов Константин Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоедов Константин Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Около 20.12.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1923

Дочь: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
12.12.1925

Дочь: Старых (Мясоедова) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
28.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.06.1930

Дочь: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мясоедова Нюра Константиновна

Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
16.11.1938

Сын: Мясоедов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна

Смерть
Около 20.12.1939

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