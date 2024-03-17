Мясоедов Константин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиОколо 20.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1923
Дочь: Дерюгина (Мясоедова) Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1925
Дочь: Старых (Мясоедова) Александра Константиновна
Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
04.06.1930
Дочь: Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мясоедова Нюра Константиновна
Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1938
Сын: Мясоедов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Мясоедова Анастасия Николаевна
Смерть
Около 20.12.1939