(Алынбаева) Султанбика Алынбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алынбаева) Султанбика Алынбаевна

Место рождения

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1918

Дата смерти

13.01.1993

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайсин Зайнетдин Хисамутдинович

Рождение ребёнка
15.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайсин Зайнетдин Хисамутдинович

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Алымбаева Алмабика Зайнетдиновна

Отец ребёнка: Гайсин Зайнетдин Хисамутдинович

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.01.1993

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