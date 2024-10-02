(Алынбаева) Султанбика Алынбаевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти13.01.1993
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайсин Зайнетдин Хисамутдинович
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Алымбаева Алмабика Зайнетдиновна
Отец ребёнка: Гайсин Зайнетдин Хисамутдинович
Смерть
13.01.1993