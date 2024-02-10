Алемасова (Матвеевская) Пелагея Семёновна 1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Алемасова (Матвеевская) Пелагея Семёновна

Автор
НА
Аксёнова (Якимова) Н.

женский, родилась 1917

умерла 1994

Мать
Матвеевская (Максимова) Матрона Ксенофонтовна1893 ст. г.р.
Отец
Матвеевский Семён ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Матвеевский Семён Иванович

Мать: Матвеевская (Максимова) Матрона Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1994

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