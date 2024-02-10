Алемасова (Матвеевская) Пелагея Семёновна
женский, родилась 1917
умерла 1994
МатьМатвеевская (Максимова) Матрона Ксенофонтовна1893 ст. г.р.
ОтецМатвеевский Семён ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1994