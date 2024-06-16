Фролова (Богданова) Анисья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Сидор Киреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1852 ст.
Дочь: (Фролова) Ирина Никитична
Отец ребёнка: Фролов Никита Алексеевич
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1856 ст.
Дочь: Левкина (Фролова) Мария Никитична
Отец ребёнка: Фролов Никита Алексеевич
Смерть
Неизвестно