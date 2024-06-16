Фролова (Богданова) Анисья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Богданова) Анисья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Сидор Киреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1852 ст.

Дочь: (Фролова) Ирина Никитична

Отец ребёнка: Фролов Никита Алексеевич

Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1856 ст.

Дочь: Левкина (Фролова) Мария Никитична

Отец ребёнка: Фролов Никита Алексеевич

Благодаровка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

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