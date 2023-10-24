Мосин Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Максим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Мосин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1934

Дочь: Букреева Капиталина Максимовна

Мать ребёнка: Мосина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Николай Максимович

Мать ребёнка: Мосина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосина Хрестинья Максимовна

Мать ребёнка: Мосина Прасковья

Смерть
1942
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