Мосин Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Мосин Григорий
Рождение ребёнка
09.11.1934
Дочь: Букреева Капиталина Максимовна
Мать ребёнка: Мосина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мосина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосина Хрестинья Максимовна
Мать ребёнка: Мосина Прасковья
Смерть
1942