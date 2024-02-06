Муратов Агап Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1954
Сын: Муратов Геннадий
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Миронова Любовь
Рождение ребёнка
04.04.1962
Передняя Бырка, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1966
Сын: Муратов Александр
Смерть
1984