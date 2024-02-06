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Муратов Агап Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?

Мать: Муратова Нина

Рождение ребёнка
1954

Сын: Муратов Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Миронова Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Передняя Бырка, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1966

Сын: Муратов Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1984
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