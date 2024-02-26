Ермолай Исаев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Федотова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Ермолаева (Вна)
Мать ребёнка: Марина Федотова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1819