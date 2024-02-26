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Ермолай Исаев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Исай Игнатьев (Ич)

Мать: (Леонова) Катерина Афанасьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Федотова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Ермолаева (Вна)

Мать ребёнка: Марина Федотова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1819

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