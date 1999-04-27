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Родионов Даниил Михайлович
Родионов Даниил Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.1999
Пол
Мужской
Отец
Родионов Михаил Юрьевич
1974 г.р.
Мать
Дронь Александра Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1999
Отец:
Родионов Михаил Юрьевич
Мать:
Дронь Александра Анатольевна
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