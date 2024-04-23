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Иван Фомич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

29.09.1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1793

Отец: Фома Степанович

Мать: Ульяна Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1848

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