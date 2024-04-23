Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения29.09.1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1793
Отец: Фома Степанович
Мать: Ульяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Степанида Фёдоровна
Смерть
1848