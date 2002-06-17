Тугаринова Нина Ивановна
Место рожденияхутор Измайлово, Грязовецкий район, Вологодская область
Дата рождения18.12.1908
Дата смерти17.06.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908
Отец: Михин Иван Фёдорович
Мать: Михина Мария Петровна
хутор Измайлово, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1937
Дочь: Козлова Валентина Борисовна
Отец ребёнка: Тугаринов Борис Александрович
Семенково, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.11.1939
Сын: Тугаринов Игорь Борисович
Отец ребёнка: Тугаринов Борис Александрович
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1942
Дочь: Самарина Руфина Борисовна
Отец ребёнка: Тугаринов Борис Александрович
деревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2002
Челябинск, Челябинский, Челябинская область