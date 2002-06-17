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Тугаринова Нина Ивановна

Место рождения

хутор Измайлово, Грязовецкий район, Вологодская область

Дата рождения

18.12.1908

Дата смерти

17.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908

Отец: Михин Иван Фёдорович

Мать: Михина Мария Петровна

хутор Измайлово, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1937

Дочь: Козлова Валентина Борисовна

Отец ребёнка: Тугаринов Борис Александрович

Семенково, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.11.1939

Сын: Тугаринов Игорь Борисович

Отец ребёнка: Тугаринов Борис Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1942

Дочь: Самарина Руфина Борисовна

Отец ребёнка: Тугаринов Борис Александрович

деревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тугаринов Борис Александрович

Смерть
17.06.2002
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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