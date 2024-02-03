Красноперова (Ямбакова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.05.1955
Рождение ребёнка
1955
Сын: Красноперов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович
Рождение ребёнка
27.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Красноперов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович
Смена фамилии
Неизвестно
на Алексеева
Смерть
03.05.1988
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недост 3 ст