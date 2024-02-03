Красноперова (Ямбакова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Ямбакова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1955

Муж: Красноперов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Красноперов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович

Рождение ребёнка
27.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Красноперов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Красноперов Николай Степанович

Смена фамилии
Неизвестно
на Алексеева
Смерть
03.05.1988
Причина смерти: Сердечно-сосудистая недост 3 ст
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