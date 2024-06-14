Евсович Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсович дочь Евгеньевна
Отец ребёнка: Евсович Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсович Элина Евгеньевна
Отец ребёнка: Евсович Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсович Эвелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Евсович Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно