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Климук Арсений Никифорович

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Место рождения

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша

Дата рождения

08.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1923

Отец: Климук Никифор Венедиктович

Мать: Климук Параскева Парфеньевна

хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденный
Крещение
25.10.1923
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно
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