Климук Арсений Никифорович
Место рожденияхутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Дата рождения08.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1923
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Незаконнорожденный
Крещение
25.10.1923
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор Лидеполь, гмина сельская Антополь, Кобринский повет, Полесское воеводство, Польша
Смерть
Неизвестно