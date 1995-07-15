Коробова (Лисина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Лисин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Муж: Коробов Иван
Рождение ребёнка
17.02.1904
Сын: Коробов Садок
Отец ребёнка: Коробов Иван
д.Семеновская
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Коробов Леонид
Отец ребёнка: Коробов Иван
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Спиричива Елизавета
Отец ребёнка: Коробов Иван
д. Семеновская
Рождение ребёнка
19.12.1909
Сын: Коробов Павел
Отец ребёнка: Коробов Иван
Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Муханова Ольга
Отец ребёнка: Коробов Иван
д. Семеновская
Рождение ребёнка
1916
Сын: Коробов Игнатий
Отец ребёнка: Коробов Иван
д. Семеновская
Рождение ребёнка
10.02.1926
Сын: Коробов Лев
Отец ребёнка: Коробов Иван
д. Семеновская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Федор
Отец ребёнка: Коробов Иван
Смерть
1928