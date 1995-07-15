Коробова (Лисина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Лисина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лисин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
1899

Муж: Коробов Иван

Рождение ребёнка
17.02.1904

Сын: Коробов Садок

Отец ребёнка: Коробов Иван

д.Семеновская
Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Коробов Леонид

Отец ребёнка: Коробов Иван

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Спиричива Елизавета

Отец ребёнка: Коробов Иван

д. Семеновская
Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Коробов Павел

Отец ребёнка: Коробов Иван

Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Муханова Ольга

Отец ребёнка: Коробов Иван

д. Семеновская
Рождение ребёнка
1916

Сын: Коробов Игнатий

Отец ребёнка: Коробов Иван

д. Семеновская
Рождение ребёнка
10.02.1926

Сын: Коробов Лев

Отец ребёнка: Коробов Иван

д. Семеновская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Федор

Отец ребёнка: Коробов Иван

Смерть
1928
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