Штупун Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штупун Василий Иванович

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Место рождения

Льгов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

16.06.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льгов, Чернігівська область
Смерть
16.06.1933
Льгов, Чернігівська область
От голода
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