Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ковалдин Тихон Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ковалдин Герасим Егорович
Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ковалдин Гавриил (Гаврило) Егорович
Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ковалдина) Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ковалдин Василий Егорович
Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ковалдин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна
Смерть
1890