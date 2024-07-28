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Ковалдин Георгий (Егор) Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ковалдин Тихон Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ковалдин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1843

Жена: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ковалдин Герасим Егорович

Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ковалдин Гавриил (Гаврило) Егорович

Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ковалдин Федор Егорович

Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ковалдина) Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ковалдин Василий Егорович

Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ковалдин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Ковалдина (Ломыткова) Елена Антоновна

Смерть
1890

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