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Антюхин Митрофан Михеевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1881 ст.

Отец: Антюхин Михей Антиохович

Мать: Антюхина Федосья Корнеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1910 ст.

Сын: Антюхин Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Антюхина Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1918 ст.

Сын: Антюхин Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Петровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антюхина Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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