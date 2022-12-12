Антюхин Митрофан Михеевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1910 ст.
Сын: Антюхин Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Антюхина Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
15.04.1918 ст.
Сын: Антюхин Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Антюхина Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно